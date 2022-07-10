Ракети, міномети, РСЗВ, АГС. Росіяни за добу обстріляли громади Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Хотінська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади на Сумщині та Семенівська громада на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

"Двічі Сумщину атакували ворожі вертольоти. Один із них здійснив 2 пуски ракет в напрямку Білопільської громади, інший – 3 пуски ракет по території Миропільської громади. Хотінську громаду загарбники обстрілювали двічі, випустивши майже два десятки боєприпасів з РСЗВ та 120 мм мінометів. Шалигінську громаду 4 рази ворог обстрілював з РСЗВ, мінометів та АГС. Усього – близько 100 вибухів", - йдеться у повідомленні.

По території Есманьської громади ворог тричі цілив мінометами калібру 120 мм. Зафіксовано 17 вибухів.

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Зазначається, що на Чернігівщині ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.