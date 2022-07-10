На закупівлю NASAMS існує черга, тому багато комплексів Україна поки отримати не може, - речник Повітряних сил Ігнат

Отримання норвезької мобільної батареї зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS дозволить суттєво посилити захист українського неба. Україна вже працює над цим питанням з виробником.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Наразі Україна працює з норвезьким виробником стосовно отримання NASAMS (норвезька мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. - Ред.). Він пояснив, що існує черга на закупівлю цих комплексів і, оскільки не було заявки України, багато комплексів Україна не може отримати. Водночас позитивне рішення США, які виробляють ракети для цієї системи, та норвезького виробника, дає "зелене світло" для України.

Окрім цього, Ігнат розповів, що робота Повітряних сил в умовах війни має свою специфіку, адже потрібно постійно переміщуватись, аби уникати ракетних обстрілів.

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"Повітряні сили працюють в умовах війни з новими підходами та в умовах, коли потрібно постійно переміщуватись, постійно уникати ракетних атак ворога. Розвідка ворога працює. В таких умовах сьогодні працює українська ППО. Чи ефективно? Безумовно, ефективно", - зазначив речник.

За його словами, ті сили та засоби, які Україна використовує в боротьбі з технологічним і кількісно переважаючим окупантом, морально застарілі, тому потрібно буде розвивати свою систему ППО, посилювати її сучасними зразками протиракетної та протиповітряної оборони.