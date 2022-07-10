Росіяни намагаються приховати факт розстрілу з танку 56 осіб з будинку для літніх людей у Кремінній , - Гайдай

11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній, а зараз намагаються приховати цей факт та влаштували "демонстративне поховання" 31 жертви у Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очілтник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Днями, через чотири місяці після трагедії, провина за яку цілковито лежить на рашистах, у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку. Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду. Але жителі Кремінної – і переселенці, і ті хто залишається в окупації – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей. 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

Росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо – територію захопили окупанти. Евакуаційний коридор ворог не надав ані до розстрілу, ані після", йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА наразі росіяни згадали про свій злочин і намагаються приховати правду.

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"Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких як живий щит. Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було. Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення", - підкреслив Сергій Гайдай.