IQOS та glo з 11 липня не можна буде курити в громадських місцях
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на текст закону.
Цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (марки в Україні - IQOS та glo) до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.
З 11 липня IQOS та glo заборонено курити в таких місцях:
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заклади ресторанного господарства;
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медзаклади,
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спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,
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навчальні заклади та об’єкти культурного призначення;
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готелі й гуртожитки;
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приміщення підприємств, установ та організацій;
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офісні й державні будівлі;
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зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;
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дитмайданчики;
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місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.
Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.
На порушників вперше чекає штраф 51-170 грн, вдруге - 170-340 грн.