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IQOS та glo з 11 липня не можна буде курити в громадських місцях

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IQOS та glo з 11 липня не можна буде курити в громадських місцях
11 липня набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Радою в грудні 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на текст закону.

Цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (марки в Україні - IQOS та glo) до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.

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З 11 липня IQOS та glo заборонено курити в таких місцях:

  • заклади ресторанного господарства;

  • медзаклади,

  • спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,

  • навчальні заклади та об’єкти культурного призначення;

  • готелі й гуртожитки;

  • приміщення підприємств, установ та організацій;

  • офісні й державні будівлі;

  • зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;

  • дитмайданчики;

  • місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.

Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.

На порушників вперше чекає штраф 51-170 грн, вдруге - 170-340 грн.

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    Да это проблема, некоторых ( и я в их числе) воротит от запаха этих электроных штук и если обычные сигареты запрещено курить в общественном месте то логично и эти запретить. И проблемы которые существуют надо решать, война не повод для бездействия и хаоса.
  • Kindrat74
    А когось воротить від запаху вихлопних газів авто - чому б не заборонити ті чортопхайки? Тим паче, що альтернатива вже давно є - електромобілі. Аргумент "мене воротить" трошки неадекватний. Мене "воротить" від запаху немитої людини в громадському транспорті - що далі?..
  • Скул Бас
    Найбільша проблема воюючої країни вирішена
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