Новини • Війна

Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору

3 01110
Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, згідно з яким доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором.

Про повідомляє це Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР України.

"Президент Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 20 червня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що закон передбачає відсутність оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців на період воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних затримок із зарплатою військовим немає, - Міноборони

Нагадаємо, Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Это важный закон.

    Вова, пока не поздно, арестуй всю свою ОПу, потому что в конгрессе США сделали Байдену запрос, на кого работает Дерьмак. Все знают, что на ФСБ. Когда это скажет Байден, будет уже поздно, и с тобой будет то, что и с твоим хозяином, Беней КАЛомойским, потом не отмоешься.
  • Fundador Null
    А закон про звільнення птахів від плати за користування повітрям коли підпишеш?
  • Дмитрий Чувпило dd3e4a4e
    Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
    Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
    Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини