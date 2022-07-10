Зеленський підписав закон, який звільняє військовослужбовців від сплати військового збору
Про повідомляє це Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР України.
"Президент Зеленський підписав законопроєкт 7432 "Про внесення змін до Податкового України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану", ініційований "Європейською солідарністю" та прийнятий Верховною Радою 20 червня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що закон передбачає відсутність оподаткування військовим збором доходів військовослужбовців на період воєнного стану.
Нагадаємо, Верховна Рада 19 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".