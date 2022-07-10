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Велика колона російської техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими РФ вирушили з Маріуполя в бік Бердянська, - Андрющенко

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Велика колона російської техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими РФ вирушили з Маріуполя в бік Бердянська, - Андрющенко
Російські загарбники продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора після 13-00 велика колона техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими, що напередодні в'їхали до Маріуполя, вирушили в бік Бердянська. Також частину військової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Вони везуть парадні тіла для Кобзона
  • 5 копійок
    В автобусах везуть парадну хворму?
  • Саша Пончик
    Касапский скот едет подыхать. Лаптестан жди новые гробики.
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