Новини

Безугла ініціює виключення Тищенка зі "Слуги народу"

21 005110
Безугла ініціює виключення Тищенка зі "Слуги народу"
Депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла ініціювала виключення з партії свого колеги Миколи Тищенка.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Буду звертатися до голови фракції "Слуга народу" щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же "титан", він же "велюр", він же "котлєта", він же "коля оболонський"", - написала вона.

Безугла додала, що в команді СН - "багато чудових людей", а Тищенко - "пляма, потемніла в умовах війни".

Також читайте: "Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

Сам Тищенко тим часом публікує фото з Безуглою на фоні, підписане "Знов двійка".

Безугла ініціює виключення Тищенка зі Слуги народу 01

Безугла ініціює виключення Тищенка зі Слуги народу 02


Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    та ви всі там в "слугах" однакові. забирайтеся і йдіть геть разом.
  • Петя Пяточкин 7fdfda22
    Цель у этой ******* отвлекать внимание.А Зелоху усиленно готовят текст на понедлельник всем ОП и офисом ФСБ
  • Петрович123456
    Ну, это правильно Безуглая делает. А с другой стороны, хочет от ермака внимание, на время, отвести.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини