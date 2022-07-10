Безугла ініціює виключення Тищенка зі "Слуги народу"
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Депутат "Слуги народу" Мар’яна Безугла ініціювала виключення з партії свого колеги Миколи Тищенка.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Буду звертатися до голови фракції "Слуга народу" щодо розгляду виключення з фракції та партії Тищенка Миколи Миколайовича, він же "титан", він же "велюр", він же "котлєта", він же "коля оболонський"", - написала вона.
Безугла додала, що в команді СН - "багато чудових людей", а Тищенко - "пляма, потемніла в умовах війни".
Сам Тищенко тим часом публікує фото з Безуглою на фоні, підписане "Знов двійка".