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Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі

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Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі
На тимчасово окупованих територіях росіяни по факту відсторонили колаборантів від влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на організований ССО ресурс "Спортив".

"В Херсонській області після призначення головою "уряду" фсбшника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Водночас в його заступників провели обшуки.

В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "Єдиної Росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів, адже зрадник потрібен лише раз - під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
  • Петрович123456
    сальдо фсе, в расход, как использованный гандон. А предатели губу раскатали, что при кацапах заживут. *** вам, мрази.
  • user009
    Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка «Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

    Она такая же украинка, как я китаец
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