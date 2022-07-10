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Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур

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Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур
Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського і звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у "необачній допомозі" російському диктатору Володимиру Путіну.

Лист опублікований на сайті Каптур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності й розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, тоді як Україна виборює своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур підкреслила, що рівень і масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц у "необачній допомозі Путіну".

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"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, й український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    У абсолютного большинства наших чиновников, к большому сожалению, позиция одна : дербануть и свалить, исходя из этого и все их действия. А по Ермаку слишком много вопросов без ответов.1) Ермак архитектор попыток соглания с рашкой в довоенный период (козак, оман, вагнергейт).
    2) Ермак последовательный сторонник умиротворения рашки путем уступок (перемирия, отводы, формула Штайнмайера)
    3) Ермак последовательный сторонник сворачивания сотрудничества с ес и нато (эй, байден, чувак, почему мы еще не в нато, а?)
    4) Ермак убедил Зе что профессиональная дипломатия не нужна и все можно решить прямыми переговорами или видосиками.

    1,2,3 очевидно с треском провалились. (4) до войны вызывало дикое раздражение наших (теперешних) союзников, вплоть до прямых просьб избавится от персонажа и нежелания иметь с ним дело. Возможно раздражает и сейчас, но уже не считается первоочередным. Зато от благожелательно-нейтральных стран есть реакция на то что "дипломатия" Ермака мягко говоря не находит понимания. За публичное неприглашение Штайнмайера уже пришлось извиняться, тон обращений к Израилю и попытки сыграть на Холокосте достаточно были тут освещены.

    Это неполный список, но даже одного из 4х пунктов достаточно чтобы на пушечный выстрел не подпускать Ермака к госуправлению. Даже не важно он это сделал по глупости, из-за честолюбия или как агент влияния.
  • Randall Flag da70119e
    Маразматичка стара. Ніфіга не знає про те, що тут відбувається, і все одно якісь заяви робить.
  • Vlad V d93bc8c3
    Лучше бы просто взяли и проверили Ермака на причастность к фсб и прочим рашистским конторам, вместо этих разборок
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