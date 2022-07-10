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Спартц озвучила питання до президента, які турбували вже давно, - Олексій Гриценко

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Спартц озвучила питання до президента, які турбували вже давно, - Олексій Гриценко
Громадський активіст Олексій Гриценко закликає президента Володимира Зеленського посадити трьох своїх друзів.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Victoria Spartz озвучила ті питання, які турбували вже давно і без відповіді на які довіра до влади точно не збільшиться і тільки збільшується ризик провалів та втрат людей", - написав він.

Гриценко радить Зеленському згадати крилату фразу сінгапурського реформатора Лі Куан Ю: "Щоб подолати корупцію, посадіть для початку трьох своїх друзів. Ви знаєте напевно - за що, і вони знають - за що".

"Поки що жоден з друзів не сидить... А тут не тільки про корупцію, а ще й про національну безпеку і взагалі про існування краіни..." - додав Гриценко.

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Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Зеля как император с абсолютной властью, ни за что не отвечает. Сдал Херсон - ну и ладно, никто не спросил. Не готовился к войне - ерунда, держит в офисе пособников рф - тоже ничего страшного. Джонсон куда за меньшее ушел, а этот непотопляемый как Людовик 15.
  • Валентина Саюн c856325a
    Ви читали,що здача Херсона початок трагедії Азова. Думаєте,що це можна забути і простити? 2500 в полоні. Буча або Краматорськ із за не бачення війни з боку розвідки ,дипломатів і особисто оп СБУ за кордоном....щабути не вийде.
  • bezmegh
    Неоціненну справу зробила. Дяка
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