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Окупанти розміщують нові блокпости в Херсоні

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Окупанти розміщують нові блокпости в Херсоні
Російські військові збільшили кількість блокпостів у Херсоні. Поруч з міською радою розташували озброєних автоматами "поліцейських".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Мост".

Окупанти розташували блокпости на перетині вулиць Тираспольської й Молодіжної, а також в районі школи №30 й "Школи гуманітарної праці".

В місцевих пабліках містян попереджають про те, що на блокпостах окупанти перевіряють в усіх документи й телефони, а у чоловіків можуть подивитися татуювання.

Водночас на території міської ради скупчення озброєних "поліцейських". Їх бачили на вулиці Ярослава Мудрого. Також поруч з будівлею стояв великий автобус, у який саджали дітей та жінок. Ймовірно, це пов'язано з приїздом в Херсон якогось чиновника з міністерства освіти Росії. Дітей та жінок, можливо, відвезли до тимчасово окупованого Криму.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Будет освобождено все включая Крым!
  • Валентина Саюн c856325a
    Ви для цього вчора відкрили сторінку,щоб написати дурню? Україна не країна подоляків, єрмаків і ботів. Україна понад усе
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