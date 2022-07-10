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В Польщі на "Байрактар" для України зібрали вже понад 9 млн злотих

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В Польщі на "Байрактар" для України зібрали вже понад 9 млн злотих
У Польщі вдалося зібрати вже понад 9 млн злотих в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник Bayraktar для України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт сервісу зі збору коштів.

Там зазначено, що поляки за 12 днів акції зібрали майже 9,26 млн злотих з необхідних 22,5 млн.

Таким чином, збір поки виконано на 41%. До його кінця залишається 18 днів.

Загалом кошти на "Байрактар" для України пожертвували понад 84 тис. поляків.

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В Польщі на Байрактар для України зібрали вже понад 9 млн злотих 01

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Топ коментарі

  • nav svargi
    molodcy polaki ! u litovskovo "Vanagas" bude polsky brat-bliznec
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, панству.
  • Валентина Саюн c856325a
    З світу по євро кацапам на погибель .горіть в пеклі москалі
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