Новини

Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"

59 876129
Безугла дала показання проти "Слуги народу" Тищенка, звинувативши його в створенні "схем на людському горі"
"Слуга народу" Мар'яна Безугла дала у Нацполіції показання проти однопартійця Миколи Тищенка. За її словами, питання про нагородну зброю - це вершина айсберга.

Про це нардепка Мар'яна Безугла написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, кілька моїх публікацій стосовно шахрая Моні та Миколи Тищенка могли здатися комусь жартівливими. Але це як бенкет під час чуми. Ці люди, мабуть, не втрачали близьких, вони сміють робити "схеми" на війні, людській надії, горі, а часом, - нерозбірливості. І там питання не тільки про нагородну зброю, це вершина айсберга", - зазначає вона.

Безугла поінформувала, що сьогодні була на допиті у Національній поліції України у даній справі.

Також читайте: "Слуга народу" Тищенко нагороджений пістолетом Стєчкіна. ВIДЕО

За даними Безуглої, Тищенко отримав "нагородну" зброю від Михайла Маймана - командира добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла", якого нардепка називає аферистом-"комбатом" та "Міша Моня".

Також Безугла, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ініціювала виключення Тищенка з партії "Слуга народу".

Безугла дала показання проти Слуги народу Тищенка, звинувативши його в створенні схем на людському горі 01

Безугла дала показання проти Слуги народу Тищенка, звинувативши його в створенні схем на людському горі 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Це добре, але про Єрмака ніхто не забуде, не сумнівайтесь
  • Paul Foxen
    Я так розумію вона навіть на себе покази дасть, щоб відвернути увагу від Дєрьмака, на амбразуру бузгуглой піхвой ляже
  • olele
    ...Подсказка для дебилов и Ермака: ты либо за Украину, либо за русских.
    Раз мешаешь ВСУ - приоритеты очевидны. Тогда и жаловаться нечего, когда друзья из США придут тебе опу рвать без наркоза. Ты сам сделал свой выбор.

    Дамы и господа, не переживайте: нет никакой битвы Ермака против Спартц.
    Это слишком разные весовые категории. Хотя президентскому завхозу хочется все подать именно так.

    Прости, ********** выписдыш. Мадридский «Реал» не играет со сборной опущенных из села Нижняя Учкуевка. А если выходит на поле - то тупо вкатывает последних в газон во время разминки, даже не замечая сопротивления. То же самое и здесь.

    Сейчас борова будут пороть, методично и сильно. Чтобы визжал.

    И это не битва, а избиение.
    https://t.me/tanya_adams/3111
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини