Голова МЗС Німеччини Бербок співчуває українцям, але навіть після відвідання Бучі відстоює політику військового невтручання, - Spiegel

Поїздка до Бучі стала одним із найстрашніших досвідів міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок за час перебування на посаді.

Про це вона розказала в інтерв'ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ.

"Один із найстрашніших моментів був, коли генеральна прокурорка України в Бучі показала мені теку з фотографіями, зокрема маленької дитини, яку явно застрелили на сходах у підвал, і одного 16-річного підлітка, вбитого одним пострілом в груди. Це свідчить про те, що з Путіним зараз неможливо домовитися. Мова йде про знищення. Навіть дітей", – сказала Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини додала, що їй дуже шкода українців, але навіть після Бучі вона відстоює політику військового невтручання.

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