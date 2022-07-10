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Окупанти спробували включити воду в Маріуполі, не перекладаючи труби, тому текло не з кранів, а по вулиці, - Андрющенко

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Окупанти спробували включити воду в Маріуполі, не перекладаючи труби, тому текло не з кранів, а по вулиці, - Андрющенко
Мешканці Маріуполя закидали окупаційній владі відсутність водопостачання. Після масового висловлення невдоволення загарбники спробували включити воду, але в кранах вона не з'явилася.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі. - Ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання вчора окупанти "дали воду". Навіть на Лівобережжі. Ну, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість "ремонту" - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив він.

За словами радника міського голови, замість заміни кілометрів пошкоджених труб, окупанти повстановлювали тисячі хомутів.

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Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Ну вот і дождалісь - рузкій мір .

    .. .
  • Ірландія
    Таке красиве місто взяли і пересрали ось до чого привів «сру мирь»
  • Garry Grant
    Кацапські порожні черепа давно протекли. Тому не дивно.
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