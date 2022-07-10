Грузинський доброволець Каха Гоголь загинув на Луганщині (оновлено)

Загинув іноземний боєць, який воював на Луганщині.

Про це повідомив грузинський доброволець Ромео Фарулава, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SOVA.

За останніми даними, у війні Росії в Україні загинуло 17 бійців з Грузії.

На боці Києва воюють кількасот добровольців із Грузії. Вони входять до лав різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінка-доброволець із Бразилії Таліта ду Вале загинула від російської ракети, захищаючи Харків. ФОТО

За даними телеграм-каналу NEWSGEORGIA, ім’я загиблого - Каха Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни, виїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", - зазначено в повідомленні.

Тіло загиблого воїна збираються перевезти з України на батьківщину. Грузинські дипломати кажуть, що посольство проінформовано і "в даний час проводяться відповідні процедури".