Никифоров про заяви Спартц щодо Єрмака: Це справа американської депутатки та американського президента

В Офісі президента кажуть, що не отримували жодних листів чи звернень з боку конгресвумен Вікторії Спартц, яка раніше оприлюднила список претензій до очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це "Суспільному"сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Це справа американської депутатки і американського Президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули", - сказав Никифоров.

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Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.