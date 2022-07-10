Байден їде на Близький Схід, щоб знайти радянську зброю для України, - The New York Times
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.
За данними видання, США не хочуть тиснути на президента Володимира Зеленського і вимагати мирної угоди з Росією, але уже з'являються побоювання, скільки ще можна буде надавати такий високий рівень матеріальної підтримки України.
"За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання в тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США", – йдеться в публікації.
Тому американські офіційні особи закликають треті країни передати залишки зброї радянського виробництва, з якою знайомі Збройні Сили України.
Цей пункт буде у програмі візиту пана Байдена на Близький Схід наступного тижня, коли він має зустрітися з лідерами арабських держав, які колись були клієнтами Радянського Союзу.