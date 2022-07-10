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Байден їде на Близький Схід, щоб знайти радянську зброю для України, - The New York Times

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Байден їде на Близький Схід, щоб знайти радянську зброю для України, - The New York Times
До порядку денного близькосхідного турне президента США Джо Байдена, яке відбудеться 13-16 липня, входить пошук зброї радянського виробництва для України.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.Нет.

За данними видання, США не хочуть тиснути на президента Володимира Зеленського і вимагати мирної угоди з Росією, але уже з'являються побоювання, скільки ще можна буде надавати такий високий рівень матеріальної підтримки України.

"За деякими оцінками, схваленого Конгресом пакета військової допомоги має вистачити до другого кварталу наступного року. Але питання в тому, як довго може тривати поточне постачання зброї та боєприпасів без погіршення військової готовності США", – йдеться в публікації.

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Тому американські офіційні особи закликають треті країни передати залишки зброї радянського виробництва, з якою знайомі Збройні Сили України.

Цей пункт буде у програмі візиту пана Байдена на Близький Схід наступного тижня, коли він має зустрітися з лідерами арабських держав, які колись були клієнтами Радянського Союзу.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Джо,Україні потрібна ******* якісна зброя а не савєтськає гавно...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    нда.., ту работу, которую до 2019 года делал Порох взял на себя Президент США, а нынешний Верховный только мотивирующие ролики для разной публики со своим кварталом клепает, учит Запад жизни и палки Украине в колёса вставляет руками фаворитов и своей свиты подзаборной..
    ну шо ж, "спасибо" вумному нариду..(
  • Fjall_Raven
    а всё могло бы быть по другому с поставками натовских и американских вооружений, если бы убрали дерьмака со всей его кротово-парашной облудой. будем надеяться, что американцам таки удастся запустить позитивные изменения в желаемых руслах. другого пути нет в борьбе с кротами, коррупцией и прочими родимыми пятнами прорашизма.
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