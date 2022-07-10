Макогон про рішення Канади повернути турбіну: З можливостями транзиту газу до ЄС проблем не було, є лише бажання "Газпрому" продовжувати шантажувати Європу

Рішення Канади повернути Німеччині турбіну для "Північного потоку" є поганим прецедентом винятку з санкцій.

Таке переконання висловив у фейсбуці генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що логіка рішення зрозуміла: "Канада повертає турбіну і очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн м3 на добу). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму та повинно призвести до зниження цін на газ, які вже досягли рівня 1800-1900 долл. за тис. м3".

"Але я вважаю, що навіть після повернення турбіни Газпром знайде привід і далі скорочувати постачання до ЄС. Тому що навіть без цієї турбіни у Газпрому є можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу 90 млн м3 на добу та через Україну Газпром використовує тільки 40% від заброньованих та сплачених потужностей, а це ще 70 млн м3 на добу. Тому немає жодних проблем з вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання Газпрому продовжувати шантажувати Європу.

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Маю впевненість, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і у самому найближчому майбутньому взагалі перестане купувати російський газ", - написав Макогон.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу "Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.

Київ звернувся до Канади з проханням не повертати Росії турбіну, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляла партнерів повернути агрегат, щоб у РФ не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.

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10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що відремонтовану турбіну Siemens повернуть.