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Росіянина оштрафували за те, що він взяв слово "спецоперація" в лапки

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Росіянина оштрафували за те, що він взяв слово "спецоперація" в лапки
Мешканцю Нижнього Новгорода Олексію Піднебесному присудили 30 тис. рублів (майже 14 тис. грн) штрафу за дискредитацію армії РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Піднебесного притягли до адміністративної відповідальності через пост, у якому він заявив, що грошей, витрачених Росією на один день "спецоперації" в Україні, вистачить на те, щоб забезпечити всі будинки в Нижньому Новгороді гарячим водопостачанням.

В рішенні суду йдеться, що у своїй публікації Піднебесний відокремив слово "спецоперація" лапками, що, на думку суду, "безумовно свідчить про іронічне, протилежне, зневажливе значення вищезазначеного слова".

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Маразм крєпчал,
    Бярозкі ґнулісь,
    Кацапи пробівалі дно...
  • Прощай немытая раССея
  • Viacheslav Eremin
    Зато у нас Рабіновіча так Ківу ніхто ні за що не штрафує !
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