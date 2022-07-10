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Українець Новіков вдруге став найсильнішою людиною в світі

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Українець Новіков вдруге став найсильнішою людиною в світі
Український стронгмен Олексій Новіков удруге поспіль здобув титул чемпіона на міжнародних змаганнях Strongman Classic, що відбулися у Лондоні (Велика Британія).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер змагань.

Новіков набрав 54 бали в загальному заліку, на 12 балів випередивши найближчого суперника - канадця Мітчелла Гупера (42 очки). Третє місце з відставанням в усього пів бала від срібла посів американець Еван Сінглтон (41,5).

Після перемоги Новіков закликав фанів жертвувати гроші захисникам України, які воюють з російськими окупантами.

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"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав український силач у сторіз на своїй сторінці в інстаграмі.

Від початку повномасштабного вторгнення Новіков займається волонтерством та передає частину призових українській армії.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Новікову-респектище...
  • svetozar
    УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Козак 💪
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