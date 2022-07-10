Російські злочини в Україні схожі на геноцид у Сребрениці, - Єврокомісія
Про це йдеться у спільній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгелі з нагоди 27-ї річниці геноциду, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У заяві йдеться, що Європа продовжує вшановувати пам'ять всіх жертв геноциду в Сребрениці.
"Але і сьогодні ми не можемо сприймати мир як щось само собою зрозуміле. Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну. Масові вбивства і військові злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках", - зазначили в Єврокомісії.
Також у заяві йдеться про те, що Європа не забула про свою відповідальність, оскільки не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.
Нагадаємо, різанина в Сребрениці була одним з епізодів югославських війн в 1990-х. Після того, як в квітні 1993 року Радбез ООН оголосив Сребреницький анклав зоною безпеки, його в 1995 році захопила армія боснійських сербів.
Як встановив Міжнародний трибунал по Югославії, солдати армії Республіки Сербської вбили від 7 до 8 тисяч боснійських мусульман. У 2003 році Республіка Сербська офіційно визнала відповідальність за геноцид.