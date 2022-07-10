Німеччина блокує фінансову допомогу Україні від ЄС у розмірі 9 мільярдів євро, – ЗМІ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За даними ЗМІ, міністр фінансів ФРН виступає проти виділення коштів Україні шляхом спільного європейського боргу, як це було за часів пандемії COVID-19. При цьому уряд нашої країни неодноразово стверджував, що щомісячна нестача бюджету становить $5 млрд.
Ліндер мотивує свою позицію тим, що у вересні Україна ризикує не виплатити €900 млн зовнішнього боргу. На думку журналістів видання, затримка траншу могла стати однією з причин звільнення посла України у Німеччині Андрія Мельника. Однак це не обов'язково правда: раніше портал Bild стверджував, що дипломат перейде на нову посаду — заступник голови МЗС.
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала відправити Києву пакет фінансової допомоги в розмірі €9 млрд ще навесні. Потім транш схвалили лідери країн-членів ЄС.
Гроші пропонували видати Україні в якості позики з терміном погашення через 25 років і без відсотків за рахунок коштів, які Єврокомісія збирала б шляхом випуску на ринок боргових облігацій під гарантії країн Європи. Перший транш європейської допомоги в розмірі €1 млрд був схвалений Європарламентом 7 липня.