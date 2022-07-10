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Російські окупанти влаштували провокацію, залучивши пресу, на захопленій Запорізькій АЕС, - Енергоатом

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Російські окупанти влаштували провокацію, залучивши пресу, на захопленій Запорізькій АЕС, - Енергоатом
Заради гарної пропагандистської картинки про безпечну роботу ЗАЕС під дулами зброї окупантів – рашисти вдалися до чергової провокації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Енергоатому в телеграмі. 

У повідомленні зазначається: "Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примусити український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.

Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.

Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ.

Відповідна нота про злочинні дії рашістів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal

Топ коментарі

  • Єто Другоє
    Гуго Карлович ™

    @JoN_TM

    ·

    4 h

    Почти вся гуманитарная помощь, которую восемь лет свозили белыми камазами в девственные республики, неожиданно взорвалась.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Провокації-ісконная скрєпа лапатних провокаторів...
  • Dima30
    Непотрібно себе дурити,незнаю на кого розраховані такі заяви але ніяка МАГАТЕ не притягне агресора до відповідальності!Це може зробити тільки ЗСУ!
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