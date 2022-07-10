Російські окупанти влаштували провокацію, залучивши пресу, на захопленій Запорізькій АЕС, - Енергоатом
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Енергоатому в телеграмі.
У повідомленні зазначається: "Російські військові силоміць змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста із представником Росатома й у супроводі озброєних солдатів до блочного щита керування одного з енергоблоків атомної станції та до інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони планують організувати зйомки і примусити український персонал до участі в пропагандистських інтерв‘ю.
Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про один з головних здобутків росії у цій війні – успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора.
Попри зусилля російських покидьків ЗАЕС залишається у сфері керування НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ.
Відповідна нота про злочинні дії рашістів на Запорізькій атомній електростанції буде спрямована до міжнародних органів безпеки АЕС".