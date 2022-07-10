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Канадсько-німецька домовленість щодо передачі турбіни Північного потоку-1 зміцнить почуття безкарності РФ, - МЗС

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Канадсько-німецька домовленість щодо передачі турбіни Північного потоку-1 зміцнить почуття безкарності РФ, - МЗС
Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін Північного потоку-1.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається у заяві, у день оголошення цього рішення армія РФ обстріляла житлові квартали в Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, а також низку інших населених пунктів в Запорізькій області. "РФ діяла як держава-терорист, навмисно завдаючи ударів по будинках та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Загинули мирні люди, десятки отримали поранення", - наголосили у міністерстві.

Відомство відзначило, що міжнародна спільнота, у тому числі Канада та Німеччина, запровадила вже низку вагомих санкцій проти Росії, аби зупинити її війну проти України, яка є вдячною за ці рішучі дії.

"Водночас остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на його основі рішення - це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності москви", - звернули увагу дипломати.

На думку МЗС, Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії.

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По-перше, йдеться в заяві, компресорна станція Північного потоку-1 обладнана кількома турбінами, у тому числі резервними. Лише одна турбіна знаходиться зараз в Канаді. Однак за рішенням Газпрому зараз працює лише три турбіни, решта відключені без пояснень. Обсяги транспортування скоротилися з 167 до 67 млн куб. м газу на добу.

По-друге, росія може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування Північним потоком-1 є неможливим. Зокрема, Росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Зараз Газпром використовує менш як 40% від оплачених потужностей.

МЗС зауважило, що в рамках чинного контракту газпром може поставити додатково 67 млн куб. м на добу. Крім того, він може забронювати ще до 135 млн куб. м на добу додаткових потужностей, щоб забезпечити потреби європейського ринку у газі. Цим маршрутом традиційно постачалися основні обсяги газу для Німеччини, Італії, Австрії та інших країн регіону. Таким чином, Україна може повністю замістити Північний потік-1, підкреслило міністерство.

Зовнішньодипломатичне відомство додало, що, крім того, існує маршрут транспортування газу через Польщу, здатний протранспортувати до 90 млн куб. м газу на добу, від використання якого росія відмовилася за власним вибором і може відновити транспортування газу до Німеччини, якщо дійсно має на меті залишитися надійним постачальником ЄС.

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На думку МЗС, таким чином, вимога Росії щодо обов’язкового повернення турбіни для продовження транспортування газу є шантажем, який не має технічного обґрунтування.

Міністерство також звернуло увагу на той факт, що Україна надала вичерпні роз’яснення німецькій і канадській сторонам. Обидві сторони підтвердили, що розуміють, що вимога Росії не має технічних підстав, однак рішення піти на поступку безпідставним вимогам РФ все одно було ухвалене.

"Передача турбіни Північного потоку-1 дозволить Росії і надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність санкційного режиму", - зазначається у заяві.

"Не може бути винятків, коли йдеться про притягнення до відповідальності росії за десятки тисяч вбитих українців, сотні тисяч об‘єктів зруйнованої інфраструктури, мільйони внутрішньо переміщених осіб та біженців, та неприховану атаку на демократію і верховенство права в усьому світі", - наголосило МЗС.

Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Лицемірству Заходу немає меж. З одного боку заоохучують українців боротися за свободу і демократію, а з іншого допомагають заробляти гроші їхнбому ворогу.
  • Randall Flag da70119e
    Позиція торгашів. Дуже зручна., тому що ні до чого не зобов'язує. ******** сусіда? Вбивають людей? Нищать інфраструктуру? Ми вам нічим не зобов'язані. Ви обрали самі недолугого президента та парламент. Самі винуваті. Що? У вас не вистачає зброї? Ви теє у цьому винуват. Що ще? Грошей вам мало? Бо дурні і не вмієте заробляти? Чого чіпляєтесь? Ви нам ніхто і звати вас ніяк. Ми просто хочемо насолоджуватися життям. А ви нам заважаєте своїм скиглінням постійним. Пішли неть! Кляті, смердючі украхнці. Як ми від вас вже втомилися! Ось з росією мати справу дуже вигідно. Вона нам дешевий газ постачає і нічого не просить. Бо правильного президента і парламент обрали. І взагалі авторитаризм це добре. Немає бардака, всі задоволені. Вчіться, дурні українці. І взагалі, вам краще здатися і виконати всі вимоги пана путіна. Це найкращий лідер **********. Шкода, що у нас такого немає.

    І запам'ятайе: МИ ВАМ НІЧИМ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ!!!
  • Olga Mansika
    Ми віддали ядерну зброю заради спокою в світі.Так,світ нам заборгував,бо нагло збрехав,всучивши нікчемного папірця з нікчемними "гарантіями" замість зброї.
    Що там ми вибрали,то вже не повернеш,зараз кров'ю той вибір виливається.Але це не значить,що треба спокійно спостерігати за черговою лицемірною грою "партнерів".Німці вже давно носять тавро кацапських підстилок,але Канада...Так опуститись.
    Українська діаспора,ау!Вам подобається така "дружба і допомога"?
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