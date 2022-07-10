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Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині, - голова ОВА

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Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині, - голова ОВА
Станом на вечір неділі, 10 липня, російські окупанти не можуть захопити н.п. Білогорівка на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Продовжуються бої у Білогорівці. Орки не можуть просунутися. Завдяки майстерності українських військових на полі бою та роботі артилеристів зі знищення ворожих складів боєприпасів - Луганщина досі тримається. Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі", - написав він .

Також читайте: Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай. ФОТО

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    ****** 2 армия мира не может 10 сутки взять ТАБЛИЧКУ С НАЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО.... а при этом грозят всему миру мы вам покажем..***** как мне это напоминает стихотворение Тараканище прямо про *****...
  • Yaroslav Vinnitsa
    Не можуть Білогірівку - хай спробують Чорнобаївку
  • Саша Пончик
    Жаба дала цицьки москалям.
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