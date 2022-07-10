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На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 мільйони осіб, – Монастирський

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На військовому обліку не за місцем проживання стоять понад 3 мільйони осіб, – Монастирський
На військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки не за місцем проживання стоять понад 3 млн осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. Хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні знаходяться на обліку у військкоматах не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і в першу чергу це має бути позиція самих громадян, які мають стати на військовий облік", - зазначив Монастирський.

На запитання щодо правомірності видачі поліцією повісток, зокрема, на блокпостах, міністр відповів, що закон вимагає, що особа має знаходитися на відповідному обліку, і якщо ЗСУ потребують цього, такий облік має бути забезпечений.

Також він додав, що зараз всі сили оборони і безпеки допомагають ЗСУ, і "будь-які подібні дії здійснюються виключно на прохання ЗСУ для того, щоб допомогти в питаннях мобілізації".

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Водночас міністр зазначив, що жодних проблем для пересування громадян між областями країни не має бути.

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Топ коментарі

  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Кошевий на облік встав?
  • Nikolai Chizhevsky
    ""Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. - а Портнов и его сына це також справа кожного или они это другое?Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.
  • MAKAROV ddf66d11
    95 квартал стоит на учете? Или это другое? Лысый по возрасту военнообязанный, повестка должна быть. Не хочется, чтобы пацанов по 18-20 лет без семей призывали, которые и жизни еще не видели. Пора квартальным боровам долг Родине вернуть, они на ней хорошо зарабатывали, а ещё и оскорбляли в своих позорных выступлениях. Госслужащих категории А тоже все это касается.
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