У школах Польщі очікують ще 200 тис. українських дітей в новому навчальному році

У вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.

Про це повідомив міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ми прийняли 200 тис. українських дітей, з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще, – сказав міністр.

Чарнек припустив, що, ймовірно, велика частина дітей, захочуть залишитися за комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками онлайн, оскільки в Україні проходитиме навчання у дистанційному режимі.

За словами міністра, система освіти еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.

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Крім цього, міністерство освіти і науки спочатку запропонувало створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову. Чарнек зазначив, що це дало б можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні.