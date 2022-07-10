Співзасновник Громадського радіо Буткевич потрапив у полон до росіян

Правозахисник, журналіст і співзасновник та член ГО "Громадське радіо" Максим Буткевич у полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське радіо.

Зазначається, що з початком повномасштабної війни Максим Буткевич поставив на паузу свою діяльність із допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку і правозахисну активність і пішов служити в ЗСУ.

Відео з ним опублікували російські пропагандисти. Вони пишуть, що військові, а серед них і Максим Буткевич, опинилися у полоні під Гірським, що на Луганщині. 24 червня російські загарбники захопили Гірську громаду Луганської області.

Від весни 2014 року Максим Буткевич допомагав переселенцям і переселенкам, а також займався захистом біженців та протидією дискримінації. Загалом правозахистом він займається упродовж останніх 20 років.

До команди Громадського радіо Максим Буткевич приєднався восени 2013 року. Під час Майдану був репортером і ведучим програм Громадського радіо на волонтерських засадах. Є активним членом ГО "Громадське радіо".

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