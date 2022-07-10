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Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України, - Резніков

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Зеленський наказав військовим повернути окуповані РФ прибережні території на півдні України, - Резніков
Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні України.

Про це в інтерв'ю британській газеті The Times заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії", - пише The Times.

За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно, а, б, в… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - пояснив міністр.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Обычная тупая попытка перебить информационную волну после вчерашних прямых обвинений американской конгрессвумен. Видимо очень уж сильно подгорает у Бонвтика.
  • 18c49ed2
    Он бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного он сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?

    И кто конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    А хто наказав її здати?
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