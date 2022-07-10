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Окупанти хочуть стратити двох полонених бійців полку "Азов"

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Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник УП у розвідці

Згідно з повідомленням, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").

За даними джерела у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.

Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.

Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас ​жодних доказів та подробиць не повідомляють.

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Окупанти хочуть стратити двох полонених бійців полку Азов 01

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Ответственность за эти действия будет нести раша и это необходимо заявить на высшем уровне - чтобы русня не отнекивалась в последствии.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну расскажи как реагировал Боневтик, и все его шестерки, включая тебя лично, на предупреждения Запада о неминуемом вторжении русни. Заодно подскажи, сколько снарядов кал. 152 и 122 мм было закуплено зеленой слизью за 3 года.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Если бы не Чонгар разминированный ,то козломорды до Мариуполя бы не добрались...только не показывай мне,что ты не дегенерат.
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