Окупанти хочуть стратити двох полонених бійців полку "Азов"
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Росіяни повідомляють, що двом бійцям "Азову" загрожує страта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співрозмовник УП у розвідці
Згідно з повідомленням, стратити зібралися Миколу (позивний "Фрост", прізвище наразі невідоме) та Костянтина Нікітенко ("Фокс").
За даними джерела у розвідці, їх вивезли з колонії у невідомому напрямку.
Російські пропагандисти повідомляють різні версії – одні пишуть, що бійців засудили ще 9 липня, інші – що суд лише відбудеться у майбутньому.
Про причини також повідомляються різні версії – спочатку писали, що "азовці" нібито обстрілювали мирних жителів у Маріуполі, пізніше – що напали на конвой із пораненими окупантами. Водночас жодних доказів та подробиць не повідомляють.