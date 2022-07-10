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Ніякої "оперативної паузи" немає. Росіяни здійснили 34 авіаційні нальоти за добу, - Зеленський

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Ніякої "оперативної паузи" немає. Росіяни здійснили 34 авіаційні нальоти за добу, - Зеленський
Президент Зеленський заявив, що ніякої "оперативної паузи" в діях окупантів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"На тижні, що минає, багато говорили про нібито "оперативну паузу" в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках. Але, звичайно, потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких справді буде пауза. Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі. І я вдячний усім нашим бійцям, які забезпечують наближення цього часу.

Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - сказав Зеленський.

Топ коментарі

  • Urs
    каким образом удары по складам с БК и топливом влияют на темпы подготовки и проведения наступления...?

    1. Наступательные действия (любой формы) пожирают боеприпасы и топливо в неимоверных количествах и объёмах... Другими словами их надо много, очень много... Особенно, когда твоя арта не точная, а "массированная"... Это всё так же справедливо и в отношении топлива и вообще ГСМ, которые расходуются в наступлении куда как в больших объёмах, нежели в обороне.

    2. Таким образом, становится понятно, что вести это самое наступление можно лишь в том случае, когда подача этих самых боеприпасов и топлива налажены бесперебойно, ритмично и в ДОСТАТОЧНЫХ объёмах... Если нет, то ваша арта примолкает, а потом и вообще замолкает... танки остаются с 6-10 снарядами в боеукладке и сухими баками... и т.д.

    3. В современной расеянской армии подача всего этого организована комбинированным способом. На стратегическом и оперативном уровнях это - железнодорожная сеть (вот почему, российское командование так упорно и оперативно стремится восстанавливать в своих тылах, на оккупированных наших территориях всю ж\д инфраструктуру, я насчитал, по крайней мере, 3 вражьих ж\д бригады, упорно работающих по этому вопросу). Ниже, на тактическом уровне - автотранспорт. Но есть, два нюанса:

    - нужны пункты перевалки...(да, это и есть те самые базы и склады ) для складирования выгруженного из эшелонов и распределения его по "подразделениям, частям и в отдельных случаях - соединениям"

    - для этого дела так же нужно МНОГО автотранспорта... в том числе специализированного, особенно в части снабжения ГСМ. А с автотранспортом в расеянском воинстве всегда были традиционные траблы...

    4. Зная вот эти все особенности своей системы МТС (материально-технического снабжения) российское военное командование стремится практически при любом планировании каких-либо наступательных действий максимально близко подтянуть ж\д сеть к боевым порядкам своих ударных группировок. И ещё ближе расположить к ним все эти базы и склады "текущего довольствия", а так же те, где всё это можно накопить для массированного, одномоментного использования в случае острой необходимости, коей несомненно есть момент перехода в наступление.

    5. Делается это с целью существенного сокращения так называемого "плеча подвоза". Т.е. расстояния, на которое необходимо подать тот или иной предмет МТС непосредственно в подразделение с "точки перевалки". Это позволяет весомо сократить время от момента выдачи "из точки перевалки" боеприпаса, тонны горючки, сотни банок тушёнки и т.д. до непосредственно момента использования в самом подразделении... И избежать таких моментов, когда наливник, сжигает больше топлива на своё перемещение, чем доставляет собственно в подразделения (достаточно частое, кстати, явление в войсках в реальных боевых условиях, когда нет возможности закинуть предметы МТС в подразделение с "близко стоящей точки довольствия"...).

    6. Все эти особенности организации и функционирования системы МТС российской армии ведомы НЕ ТОЛЬКО самим российским генералам, но иих украинским коллегам, многие из которых учились по тем же самым программам. Потому, думаю, что мысль о том, как вытормозить подготовку очередного "широкомасштабного" наступления расеянцеФ, в украинских штабах родилась уже давно. Для реализацие этой идеи, не хватало одного, но главного - соответствующего инструмента...

    7. И вот когда инструмент у ВСУ появилсО, идею реализовали... Бавовна по тылам противника (а конкретно по складам и базам его МТС) начала ширится и разростаться... Что тут же, скажем так. начало "весьма негативно" сказываться как на уровне "текущего довольствия" подразделений противника, так и на самом процессе накопления запасов предметов МТС, необходимых для продолжения наступления...

    8. Да, противник имеет возможность некоторым образом "нивелировать" сей отрицательный эффект. Например, организовав перевалку прямо с эшелонов на грузовики, и ими же тут же доставляя предметы МТС непосредственно в подразделения. Но, как всегда, есть нюансы...

    Во-первых, это всё равно, объективно увеличивает то самое "плечо подвоза"... со всеми вытекающими...

    Во-вторых, где *****, набрать столько автотранспорта... когда его, *** и так не хватает что бы таскать миномёты, пушки и прочие "полезные штуки" непосредственно в войсках? Самосвалами, зерновозами или бусиками возить всё это довольствие? Это с танками и прочими ББМ проблем нет, а в России традиционно с автотранспортом были проблемы. Тем более сейчас, когда автопром практически стал...

    В-третьих, хранить, например, снаряды или топливо непосредственно в эшелонах на ближайших ж\д станциях - чревато... Ибо сегодня прилетело по складу на Камаз-центре, а завтра вполне может прилететь и по самому эшелону на станции... В таком случае потеря дефицитных снарядов, топлива, запасных частей (нужное подставить) будет не в пример ещё более чувствительнее и объёмнее...

    В-четвёртых, и кто сказал, что тыловые колоны со снабжением "уже в безопасности"? Они ведь в ходе своего перемещения объективно приближаются к линии фронта, а значить попадают в зону действия куда большего количества средств поражения противника, нежели у себя в глубоком тылу. При этом обнаружить и поразить их становится куда как легче... нежели где-то в оперативном тылу.

    Ну и т.д.... в этом отношении надо понимать, что все меры, которыми командование войск противника сможет "демпфировать" последствия ударов по своим тыловым базам и складам, тут и сейчас... носят лишь ВРЕМЕННЫЙ характер. Выстроить, эффективную и действующую систему МТС, способную обеспечить действительно качественную подготовку к очередному наступлению, противник сможет лишь спустя какое-то время...

    Резюмируем...

    Тот, кто спланировал и организовал вот этот самый массированный удар по объектам российской системы МТС войск в их тылах - ОЧЕНЬ грамотный чувак. Однако, и тот кто добился своевременной поставки "соответствующего инструмента" для реализации этого "бада-бума" достоин не меньшей похвалы...

    Скажу больше, в стратегическом отношении это действие сейчас ещё мало кто способен понять и оценить, а оно, вполне возможно, станет определяющим для всего хода этой войны... Из-за такого фактора, как время... выигрыш которого, для украинского командования, очевидно, именно в данный момент - просто неоценим.
    Машовец
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Чергова порція локшини !! Тьху,яка огидна потвора,цинічний блюзнір!!!)))
  • Tema9
    Що-небудь торочить лиш би ні слова про свого зашквареного Єлдака.
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