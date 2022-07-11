Мобільні комплекси з видачі паспортів України працюватимуть не тільки в Польщі, - Монастирський

Мобільні комплекси з оформлення паспортів України, які зараз розгорнуто у Варшаві, з часом працюватимуть і в інших країнах Європи - з огляду на великий попит серед громадян нашої держави.

Про це у коментарі українським ЗМІ під час відвідання у Варшаві кількох таких мобільних комплексів повідомив глава МВС Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Поспілкувавшись із нашими громадянами, я зрозумів, що ці машини працюватимуть за кордоном ще дуже довго. Кількість заявок на оформлення нових документів лише зростає", - сказав Монастирський.

Він зауважив, що є величезний попит на послугу оформлення паспортів, оскільки мігрантів з України зараз мільйони, і найбільше - у Польщі. Багато людей, рятуючись від війни, їхали за кордон без документів або ж утратили їх. У таких випадках люди звертаються у консульські установи.

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"Але коли ми вивчили кількість таких звернень, то виявилося, що вони в сотні разів перевищували спроможність консульських установ", - пояснив міністр потребу розгортання мобільних комплексів з оформлення паспортів України.

За словами Монастирського, в серпні у Варшаві відкривається стаціонарний офіс, де можна буде оформити як закордонний, так і внутрішній ID-паспорт громадянина України. А мобільні комплекси вирушать в інші регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії - після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами.

"Далі все залежатиме від попиту на цю послугу з боку українців",- констатував Монастирський.

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Перша заступниця голови Державної міграційної служби України Ірина Ковалевська повідомила, що у Варшаві з 29 червня розгорнуто п’ять мобільних комплексів, і вже оформлено 837 документів. Найближчими днями до столиці Польщі прибудуть ще три такі комплекси.

"Планується встановити до восьми мобільних автомобілів, одна автомобільна станція працюватиме на видачу, для того, щоб не завантажувати прийом документів",- пояснила Ковалевська, додавши, що кожний мобільний комплекс за день може обслужити 20 осіб.

За її словами, стаціонарний центр, який відкриється у Варшаві, прийматиме щодня 400-500 людей. Строки отримання документів - до місяця.

Ковалевська додала, що такі центри також планується відкриття у Вроцлаві, Гданську, Кракові. Вартість послуги з отримання внутрішнього паспорта - 2,7 тис. грн, закордонного - 3,3-3,4 тис. грн.

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