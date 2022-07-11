Ліз Трасс розпочала боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вирішила балотуватися на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky news.

Пізно ввечері 10 липня стало відомо, що Трасс вступає в гонку за лідерство у партії консерваторів.

Вона оголосила, що балотується на посаду лідера партії торі – це робить її 10-м офіційно оголошеним кандидатом.

Трасс сказала The Daily Telegraph, що почне скорочувати податки з першого дня, якщо стане прем’єр-міністром.

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Як зазначається, 46-річну Трасс називають потенційним наступником Бориса Джонсона і, згідно з опитуваннями, вона користується популярністю серед членів Консервативної партії.

Трасс стала депутатом з 2010 року і почала підніматися міністерськими сходами невдовзі після вступу до парламенту.

Вона найдовше постійно працює в кабінеті міністрів, займала посади при Девіді Кемероні, Терезі Мей та Джонсоні.

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