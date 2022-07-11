Ліз Трасс розпочала боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky news.
Пізно ввечері 10 липня стало відомо, що Трасс вступає в гонку за лідерство у партії консерваторів.
Вона оголосила, що балотується на посаду лідера партії торі – це робить її 10-м офіційно оголошеним кандидатом.
Трасс сказала The Daily Telegraph, що почне скорочувати податки з першого дня, якщо стане прем’єр-міністром.
Як зазначається, 46-річну Трасс називають потенційним наступником Бориса Джонсона і, згідно з опитуваннями, вона користується популярністю серед членів Консервативної партії.
Трасс стала депутатом з 2010 року і почала підніматися міністерськими сходами невдовзі після вступу до парламенту.
Вона найдовше постійно працює в кабінеті міністрів, займала посади при Девіді Кемероні, Терезі Мей та Джонсоні.