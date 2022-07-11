Росія веде війну із Вселенським патріархатом в США, - ЗМІ

Росія за допомогою громад, які перебувають під її впливом, намагається впливати на кадрові призначення в Архиєпархії Америки, що належить до Вселенського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Orthodox News.

"Автокефалія України була "дитячим" протистоянням з огляду на конфлікт, який існує між Фанаром (Вселенським патріархатом - ред.) і москвою. Тепер "війна" піднялася на інший рівень після церковного "проникнення" росіян у США. Протистояння має церковний і, звісно, ​​політичний підтекст", - пише видання.

Зазначається, що йдеться про "бурю реакцій" на рішення Архиєпархії Америки поставити архімандрита Олександра Бєлія на посаду вікарія Слов’янського православного вікаріату.

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Видання нагадує, що раніше Синод Вселенського патріархату підвищив Олександра Бєлія, якого в лютому 2020 року було звільнено з російської православної церкви за кордоном, та призначив на посаду єпископа Нікополійського.

"росіяни з усіма громадами, на які вони впливають, намагаються створити проблеми для Архієпархії Америки", - вказує видання. І додає, що Вселенський патріархат у цьому питанні демонструє підтримку Архиєпархії Америки та її керівнику архієпископу Елпідофору.

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