Окупанти завдали ракетного удару по шестиповерхівці в центрі Харкова (оновлено)

Унаслідок влучання російської ракети вранці 11 липня частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне із посиланням на ДСНС.

Триває розбір завалів, відомо, що наразі вдалося врятували літню жінку.

Зазначається, що повітряну тривогу в Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 3:32, загалом у місті було чути три вибухи.

Відбій повітряної тривоги у Харкові та області дали о 4:46.

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На 06:30, за даними ДСНС, інформація про загиблих чи поранених мешканців будинку не надходила. У шестиповерхівці руйнувань зазнав один під'їзд - зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи.