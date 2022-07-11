Окупанти хочуть ізолювати Бахмут, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від міста, - ISW

Росіяни, імовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут дослідження війни (ISW).

Уточнюється, що хоча росіяни тримають "оперативну паузу", вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації ПВК, які частково складаються з літніх чоловіків та злочинців.

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