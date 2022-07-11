Від початку війни росіяни скоїли в Україні 22,5 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора
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Від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла понад 22 500 воєнних злочинів та злочинів агресії проти України.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За останніми даними, російські агресори скоїли 22 504 злочини агресії та воєнних злочинів. З них 21 677 - щодо порушення законів і звичаїв війни, 73 - планування, підготовки або розв'язання та ведення війни, 21 - пропаганди війни, 733 інших.
Також зареєстровано 10 922 злочини проти національної безпеки. З них 7606 - щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, 1 283 - державної зради, 1534 - колабораційної діяльності, 87 - пособництва державі-агресору, 64 - диверсій, 348 інших.
Жертвами російської агресії стали майже тисяча українських дітей - 347 загинули, 648 зазнали поранень.