Соратники Жириновського пропонують називати Путіна "правителем"
Про це заявили у пресслужбі партії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"У радянські роки він (термін "президент", - ред.) використовувався критично, всі президенти були в західному світі. І раптом в 1991 році ця назва встановилася і у нас", - заявили в російській партії.
При цьому питання про заміну терміна "президент" порушувалося під час поправок до конституції РФ в 2020 році, але тоді його не розглянули.
"Всі партії і громадські організації, підключені до цього процесу, висували свої якісь пропозиції щодо цього. У нас був великий комплект ідей, частково вони були прийняті. Але конкретно цю пропозицію з перейменуванням посади глави держави тоді, на жаль, прийнято не було. Але ми, як і раніше, вважаємо, що це було б правильно зробити", - зазначили в ЛДПР.