У районі Ізюму окупанти намагалися наступати в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи.
Близько 4 ранку ще одна ракета влучила у 6-поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Дані по постраждалих уточнюються.
В Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю недалеко від складських приміщень, вибито вікна, попередньо - постраждалих немає.
"Протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги та трава і очерет. На жаль, в Богодухівському районі 1 постраждалий, госпіталізували 41-річного чоловіка", - зазначає Синєгубов.
Він також інформує, що наші військові продовжують вести запеклі бої з російськими окупантами на лінії зіткнення. На Харківському напрямку ворог сконцентрований на обороні раніше захоплених територій.
"У районі Ізюму окупанти намагалися вести наступ в напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі і відійшли з втратами", - резюмує очільник регіону.