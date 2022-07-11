Втома військових від участі у боях, можливо, є найбільшою проблемою РФ з особовим складом, - британська розвідка

За оцінками британської розвідки, втома військових через відсутність регулярних перерв від участі у боях - одна з найбільш серйозних проблем російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Нестача регулярних планових перерв від участі в інтенсивних бойових діях ймовірно є однією з тих проблем з особовим складом, які найбільше шкодять російській армії і які в Міноборони РФ намагаються виправити", - зазначає британська розвідка.

Крім того, нагадується про появу у російських ЗМІ у червні інформації про звернення дружин російських військових з-під Байкалу, в якому вони закликають повернути чоловіків додому та кажуть, що ті морально й фізично виснажені після безперервної активної участі у боях з 24 лютого.

Щодо ситуації на фронті зазначають, що якогось помітного просування російських військ на Донбасі за останню добу не відбулося, попри триваючі інтенсивні артобстріли.

"Українські військові продовжують локальний тиск на оборонні лінії російських сил у північно-східній частині Херсонської області, напевно, також без здобуття територій", - додають в огляді.

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