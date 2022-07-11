Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,4 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1645 танків та 3828 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 400 осіб.