10 липня Повітряні Сили знищили командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами, техніку та живу силу ворога

Палають ворожі тили, склади боєприпасів, тилові частини та командні пункти окупантів. Це чудовий результат роботи української артилерії, авіації, бійців Сил спеціальних операцій та руху опору!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил.

Як зазначається, у бойових порядках армійської авіації Сухопутних військ ЗС України уже працюють чеські ударні гелікоптери Мі-24В, з ювелірною точністю ворога нищить західна артилерія, в тому числі й "HIMARS"!

"Якісного оновлення потребують і Повітряні Сили. Із надходженням на озброєння сучасних систем ППО та ПРО у ракет ворога буде значно менше шансів потрапляти в ціль. Сьогодні основна бойова міць Повітряних Сил - це авіаційне та протиповітряне озброєння ще радянських часів. Втім, захисники неба успішно приземляють противника, а також завдають йому суттєвих втрат на землі", - йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил інформує, що 10 липня ударна авіація Повітряних Сил - штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, завдає чергових ударів по російських окупаційних військах.

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"Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами до десяти бойових броньованих машин та живу силу рашистів", - йдеться у повідомленні.