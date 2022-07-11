10 липня Повітряні Сили знищили командно-спостережний пункт, склад боєприпасів, пункт управління військами, техніку та живу силу ворога
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил.
Як зазначається, у бойових порядках армійської авіації Сухопутних військ ЗС України уже працюють чеські ударні гелікоптери Мі-24В, з ювелірною точністю ворога нищить західна артилерія, в тому числі й "HIMARS"!
"Якісного оновлення потребують і Повітряні Сили. Із надходженням на озброєння сучасних систем ППО та ПРО у ракет ворога буде значно менше шансів потрапляти в ціль. Сьогодні основна бойова міць Повітряних Сил - це авіаційне та протиповітряне озброєння ще радянських часів. Втім, захисники неба успішно приземляють противника, а також завдають йому суттєвих втрат на землі", - йдеться у повідомленні.
Командування Повітряних Сил інформує, що 10 липня ударна авіація Повітряних Сил - штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, завдає чергових ударів по російських окупаційних військах.
"Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами до десяти бойових броньованих машин та живу силу рашистів", - йдеться у повідомленні.