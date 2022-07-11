Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2116 закладів освіти, з них 216 повністю знищено
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Станом на 11 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2116 заклади освіти, з них 216 повністю знищено.
Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 11 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:
- 2116 заклади освіти пошкоджено, з них 216 повністю знищено;
- постраждали 995 дітей: 347 вбито, 648 поранено", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за кордоном перебуває 22 тис. вчителів і майже 640 тис. школярів.