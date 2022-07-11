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Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД

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Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД
Преса РФ поширила фейк про втрати Збройних сил України під час бойових дій. Там заявили, що вони нібито становлять не менше ніж 50-70 тисяч убитими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Російська преса поширила заяву хакерської групи RaHDIt щодо втрат Збройних сил України у ході бойових дій. "Учасник російського хакерського об’єднання на умовах анонімності заявив, що на сьогодні втрати становлять не менше, ніж 50-70 тисяч убитими", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦПД зазначили, що колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький повідомив, що: "понад 60% жителів Запорізької області бачать території регіону в складі росії у статусі окремого суб’єкта".

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    еще тысяча байрактаров, 82 авианосца, 4 звезды смерти и туалет на пляже
  • SergTranscarpathian
    Тут все просто. Беруть власні втрати, множать на два і продають цю цифру оркам.
  • Eugene Boyko 019c1bb1
    А понад 95 відсотків громадян Запорізької області бачать колаборанта Балицького на крепкій гиляці підвішеного.
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