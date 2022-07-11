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Ми не дамо російському газовому шантажу розколоти суспільство, - Бербок

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Ми не дамо російському газовому шантажу розколоти суспільство, - Бербок
Німеччина зробить все можливе, щоб дефіцит постачання російського газу не призвів до розколу в суспільстві.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в Токіо після зустрічі зі своїм японським колегою Йосімасою Хаяві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Якщо ми матимемо менше енергії, менше теплопостачання, ми прослідкуємо, щоб вони справедливо розподілялися", - сказала Бербок.

Бербок відхилила вимоги поки що не відключати три атомні електростанції Німеччини від мережі.

Вона наголосила, що Москва "непередбачувана", причому не лише у війні проти України, а й у дотриманні будь-яких правил, серед іншого з постачання енергоносіїв.

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"Якраз тому й опрацьовуються усі можливі сценарії", - резюмувала голова МЗС ФРН.

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Топ коментарі

  • DmitrySviridon ad49c275
    Все строят АЭС и переходят с газа и угля и нефти на электричество, а Германия наоборот делает??? Атомная энергетика намного чище и ее объем покрытия большой. Ископаемые ресурсы исчерпываются, а электричество останется последним неисчерпаемым ресурсом. Нужно добывать электричество со всего и технологии развивать на электричестве все!!! Это дальновидно будет тогда! И Украине главное развиваться в ветке электричества!

  • nav svargi
    Німеччина зробить все....

    aha ....davljeniem na Litvu i Kanadu ?
  • Pan Kotskyi
    Тобто німецьке суспільство до розколу готове. Для проголошення Карл-Маркс-штадтської республіки потрібен лише привід.
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