Ми не дамо російському газовому шантажу розколоти суспільство, - Бербок

Німеччина зробить все можливе, щоб дефіцит постачання російського газу не призвів до розколу в суспільстві.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в Токіо після зустрічі зі своїм японським колегою Йосімасою Хаяві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Якщо ми матимемо менше енергії, менше теплопостачання, ми прослідкуємо, щоб вони справедливо розподілялися", - сказала Бербок.

Бербок відхилила вимоги поки що не відключати три атомні електростанції Німеччини від мережі.

Вона наголосила, що Москва "непередбачувана", причому не лише у війні проти України, а й у дотриманні будь-яких правил, серед іншого з постачання енергоносіїв.

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"Якраз тому й опрацьовуються усі можливі сценарії", - резюмувала голова МЗС ФРН.