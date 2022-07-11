Росіяни постачають продукцію до США через Сербію, обходячи санкції

Російські компанії обходять санкції, експортуючи свою продукцію в Сербію, а звідти – у США від імені сербських юридичних осіб.

Схему розкрив центр ділового консультування "ВЭД 360" від банку "Санкт-Петербург", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Наші гроші".

Як пише центр, його клієнт зіткнувся з проблемою під час експорту вантажу до США, а також при отриманні грошей від американського контрагента. Центр запропонував йому оптимальне рішення: щоб продовжити співпрацю з компанією зі США, російській фірмі відкрили юридичну особу в Сербії. У клієнта з’явилася можливість експортувати товар спочатку до Сербії, а далі реекспортувати товар у США, вже від імені сербської компанії.

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При оплаті на адресу сербської компанії жодних обмежень американський контрагент не має. Також відсутні обмеження і міжнародні транспортні компанії на доставку вантажів із Сербії до США. Відкриття юридичної особи у Сербії зайняло 12 днів, відкриття рахунку в сербському банку – 2 дні. Зрештою, російська компанія продовжила експортувати свою продукцію не тільки в США, а й до інших країн, з якими наразі є складнощі в логістиці.