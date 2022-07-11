Google Workspace став безоплатним для українського бізнесу, - Федоров
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Українські підприємці безоплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. До кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть безоплатними", - йдеться у повідомленні.
Раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та 15 млн доларів на допомогу Україні.