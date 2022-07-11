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Обстріл Часового Яру: З-під завалів вилучено тіло ще одного загиблого, кількість жертв зросла до 19

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Обстріл Часового Яру: З-під завалів вилучено тіло ще одного загиблого, кількість жертв зросла до 19
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Часовому Яру загинули 19 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр" , - йдеться в повідомлення.

Так, рятувальники виявили та вилучили з-під завалів 19 загиблих. А також врятували 8 осіб.

"Проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають", - додали в ДСНС.

Читайте: Ракетний удар росіян по Часовому Яру: станом на ранок відомо вже про 18 загиблих, - ДСНС. ФОТО

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