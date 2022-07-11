Окупанти Мелітополя заявляють про замах на колаборанта Сігуту

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники заявляють про замах на окупаційного "голову адміністрації Мелітопольського району" Андрія Сігуту.

Про це повідомив колаборат Олексій Селіванов - окупаційний "заступник начальника ГУ МВС у Запорізькій області", інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні вночі український режим зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. На щастя, він не постраждав та продовжує трудову діяльність, незважаючи на погрози з українського боку", - написав він.

Селіванов додав, що на місці ведуться "оперативно-наслідкові дії". І пригрозив, що ті, хто намагається "дестабілізувати мирне життя" на окупованих територіях, будуть покарані.

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